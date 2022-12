Totti, Cristian come papà Francesco: per la prima volta selfie con la fidanzata Melissa

Cristian Totti come papà Francesco. Il primogenito dell'ormai ex coppia Totti - Ilary è sempre più innamorato. E, come il padre, ormai non si nasconde più neanche sui social. Per la prima volta, Cristian ha pubblicato un post in cui abbraccia la fidanzata Melissa, ed entrambi sorridono felici e innamorati. Il 17enne è legato alla fidanzata da tempo e spesso ha pubblicato stories in cui si mostrava ai follower insieme a lei, confermando l'amore reciproco. Il ragazzo ha passato diverse settimane in Qatar col padre per seguire da vicino i mondiali. Appassionato di calcio come l'ex Capitano della Roma, Cristian sta seguendo le orme del padre, giocando a calcio.

