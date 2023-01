Ilary Blasi e Bastian Muller non si nascondono più: le foto romantiche su Instagram (dove compare anche un rolex)

Vendetta. Ilary Blasi non solo ha un nuovo compagno, Bastian Muller, imprenditore biondo e aitante. Ma con lui ha deciso di girare il mondo e, per la prima volta dopo mesi, ha deciso di non nascondersi più. Dopo il Capodanno in Thailandia, Ilary è volata con lui a Parigi dove ha ufficializzato - almeno sui social - la sua nuova relazione sentimentale.

Il rolex

Per la prima volta dall'inizio della sua nuova frequentazione con Bastian, infatti, la conduttrice ha taggato il nuovo compagno nelle immagini che la ritraggono nella capitale più romantica del mondo, pubblicando anche una foto, con la mano di lui sulla gamba di lei. I più attenti noteranno che questa foto non è casuale. In primo piano, infatti, c'è proprio un bel rolex. Coincidenza?

La cena romantica

In una delle Instagram Stories si vede la mano di Bastian, che afferra la caviglia della conduttrice, mentre sono in macchina e lei tiene i piedi appoggiati sulle gambe dell'uomo. Negli altri scatti, Ilary Blasi è in una stanza d'albergo distesa sul letto, poi mostra la schiena scoperta, sensuale dettaglio del vestito scelto per la serata. Infine, ha immortalato il tavolo dove avrebbe condiviso la cena con il suo nuovo amore. In questo caso, ha taggato il suo compagno Bastian Muller, ennesimo segno che non c'è più la volontà di nascondersi, ma sono entrambi ormai pronti a vivere a pieno la loro relazione.