Tony Esposito, ecco chi è l'artista di “Kalimba de luna” amico di Pino Daniele

Cantante e musicista italiano dal talento indiscusso. Famosissimo soprattutto negli anni '80, Tony Esposito (all'anagrafe Antonio Esposito) è nato a Napoli nel luglio del 1950 ed è uno dei principali esponenti dellla world music. Un'artista capace di mescolare le melodie partenopee con i ritmi etnici "rubati" da molte parti del mondo. Sono più di 16 gli album pubblicati in quasi 50 anni di carriera. Ma Tony deve la sua popolarità soprattutto alla sua celebre “Kalimba de luna” del 1984. Il brano, vincitore della classifica della sezione big di “Un disco per l’estate 1984”, che ha fatto conoscere l'artista in tutto il mondo. Di Kalimba i Boney M. pubblicarono quasi contemporaneamente una cover in lingua inglese e che ancora oggi viene ballato nelle discoteche di tutto il mondo. Il brano che ha venduto 5 milioni di dischi è caratterizzato dal ritmo di uno strumento inventato da Esposito stesso: il tamborder, ossia un “tamburo di frontiera” in grado di unire l’elettronica con l’Africa. E l'originalità del suono è stato l'elemento chiave che ha segnato la riuscita. La Kalimba è un antichissimo strumento a percussione africano simile alla Mbira, altro strumento africano.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Pino Daniele, Tony Esposito ricorda l'amico MUSICA GallinaRock spopola e trionfa con James Senese EVENTI Danilo Rea a Porto Ercole IL LUTTO Zamparini, morto il figlio Armando: il 23enne trovato senza vita... L'ARTISTA Phil Collins, come sta. Irriconoscibile in tv: «Il mio... LE DATE I concerti ripartono, da Patti Smith agli italiani: biglietti...

Tony Esposito, la carriera

Prima di affacciarsi all’attività discografica, ha contribuito, durante gli anni settanta, al “sound ritmico” di diversi artisti italiani. Da Pino Daniele a Edoardo Bennato, e poi Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni e Francesco Guccini, questi solo alcuni dei big che si sono rivolti a lui. È stato Tony a dare vita al Blues metropolitano con Tullio De Piscopo, James Senese, Joe Amoruso, Rino Zurzolo e Fabio Forte. Nelle sue più recenti collaborazioni lo vediamo al fianco di artisti come Enzo Avitabile ed Enrico Capuano. Il suo Blues metropolitano è diventato anche un film del 1985 diretto da Salvatore Piscicelli, in cui nel cast era presente pure Barbara D’Urso, oltre ai colleghi Pino Daniele e Tullio De Piscopo.

Joe Amoruso è morto: addio al pianista del supergruppo di Pino Daniele

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata si sa poco perchè l'artista è molto riservato. Quel che sappiamo è che Tony Esposito è sposato con Eleonora Salvadori. La coppia ha avuto due figli: «Mia figlia vive a Barcellona, mio figlio a Roma. Non sono il tipico padre che uno si immagina, loro hanno capito la mia natura. Sanno che li amo sopra ogni cosa e che do loro il massimo che posso. Magari in alcune cose non sono capace, ma in altre sono imbattibile. La mia eccessiva sensibilità, che a volte può sembrare debolezza, è una ricchezza. Credo che un padre debba essere sincero. I figli capiscono, accettano e apprezzano», queste le parole che il musicista aveva lasciato qualche anno fa a Opinione. Il cantautore napoletano ha due sorelle, Anna ed Eva, e un fratello, Pasquale. L'artista ha una casa a Roseto degli Abruzzi dove passa buona parte dell’anno. Non essendo molto attivo sui social e molto riservato di Tony non si sa molto di più.