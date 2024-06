Tonio Cartonio, perché è andato via dalla Melevisione: ora svela il motivo. «Ecco la mia verità dopo vent'anni»

Danilo Albertazzi, conosciuto con il nome di Tonio Cartonio nella melevisione, rispondendo ad una domanda di un suo follower sul suo profilo ufficiale di Tik Tok, ha spiegato le ragioni del suo addio al programma dopo vent'anni. Le cause principali sono state: un'operazione al cuore e divergenze con il direttore dell'epoca.

Il racconto

Danilo Albertazzi ha spiegato su TikTok: «Ci tengo a precisarlo un po' come nelle storie d'amore, non c'è mai un motivo unico per cui due persone si lasciano. Io intanto sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore questo ti cambia un po' la prospettiva della vita ti fa pensare a un altro significato della vita.

Il rapporto con la melevisione

«Vi prego Non lasciatemi a casa, ovviamente io ero in ospedale. Quindi avevano messo un personaggio nuovo che era Nina corteccia. E poi io sono tornato nononstante non stessi ancora bene. Gli autori si erano inventati una storia di una malattia del fantabosco perché così avevo modo di stare disteso nel letto col pigiamone perché dovete sapere che sotto il pigiamone io avevo ancora tutte le cannule per le flebo che facevo tutti i giorni, ma la mia volontà era quella di tornare per paura come dire di essere fuori dal dal Fantabosco. Una cosa importante per noi attori è quella di sentirci Amati e quindi la il bisogno di avere delle conferme delle rassicurazioni è fondamentale con il primo regista di Melevisione. Io ho avuto un rapporto meraviglioso, forse anche perché iniziavamo insieme un'avventura che non sapevamo bene come sarebbe finita, come sarebbe andata avanti e quindi c'era una grande complicità è un grande affetto. Col secondo regista invece io non mi sono sentito così amato, non mi sono sentito così protetto. Ecco e quindi ho sempre avuto un po' la sensazione che insomma ero lì e quindi doveva tenermi».

Crisi d'identità

Uno dei motivi è stato anche una sorta di crisi d'identità, visto che ormai era conosciuto come Tonio Cartonio e non come Danilo Albertazzi: «Ecco un altro motivo, forse anche il più grande è che stavo perdendo Danilo, non so come dire non c'era quasi più nessuno che mi chiamava Danilo neanche sul lavoro neanche a casa e quindi Tonio stava prendendo veramente il sopravvento sulla mia vita e sulla mia persona che poi Tony è fatto di Danilo, cioè quello che voi vedevate in Togno era Danilo, cioè ero io e quindi quello è stato anche un motivo. Cioè quello di voler riprendere un pochino la mia vita il mio essere insomma»

L'addio definitivo

«Ero giù a Roma per andare a parlare col direttore di Rai 3 dell'epoca per dirgli che avevo cambiato idea e poi durante la notte sono stato sveglio tutta la notte a parlare con una mia amica e il mattino dopo invece sono andato e ho confermato questa mia volontà di lasciare il programma accettando di registrare le puntate dell'addio che preparassero i bambini alla mia uscita perché senno si passava da una replica alla puntata nuova senza di me, quindi era giusto dare una spiegazione perché poi a un certo punto non avrebbero più trovato Tonio a parlare con loro»

L'assenza dalla Televisione

«Vi dico che però non me ne sono andato perché come qualcuno magari ha immaginato avevo un'altra azione di lavoro. Cioè ero stato chiamato da un'altra parte io per più di due anni, ma non ho lavorato facendo questa scelta e quindi l'ho anche pagata a casa. Tra l'altro subito dopo la Melevisione è uscita poi fuori quella quella bufala sulla mia morte che è stata una cosa. Vabbè un'altra storia di cui parleremo in un altro video, però ci tenevo a farvi sapere che mi sento in colpa quando vedo l'addio di Tonio. Perché so di avervi creato un dispiacere e di questo me ne scuso»