Lunedì 25 Aprile 2022, 14:06 - Ultimo aggiornamento: 14:14

Scomparso l'ultimo esponente degli inventori della Sambuca. Antonio Tonino Molinari è scomparso sabato mattina, all'età di 81 anni. Era il presidente di Molinari Italia spa ed è deceduto a Perugia, dove si era trasferito ormai da tempo. Antonio era votato all'azienda di famiglia che aveva fondato insieme al padre Angelo e dai fratelli Mafalda e Marcello e che successivamente ha diretto dandole quello slancio internazionale rimasto fino al giorno d'oggi. A dare la notizia della scomparsa ieri sera la moglie Daniela e i figli Angelo, Inge e Mario. I funerali si terranno il 25 aprile in Cattedrale alle 15.30.

Vino, a rischio 1,2 miliardi senza brindisi Natale

Antonio è rimasto presidente di Molinari fino all'ultimo

Ad Antonio spetta il merito di aver avuto una visione innovativa e fuori dagli schemi che ha consentito alla Sambuca di diventare un'icona internazionale riconosciuta ancora oggi in tutto il mondo con il suo tratto distintivo e con personaggi di fama planetaria ingaggiati per pubblicizzarla. Era rimasto come presidente della Spa ma di fatto a gestirla ci sono i figli Angelo, Mario e Inge, quest'ultima anche presidente della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus. Addolorati i dipendenti e collaboratori dell'azienda, che si sono stretti intorno alla famiglia Molinari, «onorandone il ricordo e ispirandosi ai valori di responsabilità, onestà e rispetto di cui Antonio è sempre stato promotore». Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha manifestato il suo dolore e quello della città per un personaggio conosciuto e che ha mantenuto anche se indirettamente i legami con il comune portuale: «Quello di ieri non è stato un bel giorno per Civitavecchia. Ci ha lasciati Antonio Molinari, capace di trasmettere una grande passione e la professionalità adatta per sostenerla ai massimi livelli mondiali, ai suoi splendidi figli, cui va il mio abbraccio. Ciao Tonino, persona limpida ed esemplare, insieme agli indimenticati Marcello e Mafalda, con i quali entra di diritto nell'elenco dei grandi imprenditori della nostra città».