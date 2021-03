Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, le foto insieme in giro a Milano: forse l'inizio di un amicizia?

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, fotografati insieme mentre passeggiano uno accanto all'altro nelle vie del centro di Milano, infiammano la copertina del settimanale Chi. Il vincitore del Grande Fratello Vip e l'attore torinese si mostrano in un'inaspettata quanto perfetta sintonia. Forse gli albori di amicizia speciale? Insinuano i più maliziosi. Eppure, dopo il reciproco scambio di frecciatine durante la scorsa edizione del GfVip, il nascere di un rapporto tra i due non era affatto scontato.

Gabriel Garko, protagonista di un toccante momento della trasmissione di Canale 5, aveva fatto coming out durante l'incontro con la sua ex fidanzata Rosalinda Cannavò, in arte Adua del Vesco. Una relazione eterosessuale poi rivelatasi "costruita" per puro scopo lavorativo.

In quell'occasione Tommaso Zorzi aveva commentato il coming out di Garko con parole pungenti: «Come se ce ne fosse bisogno», aveva detto l'influencer in diretta tv e la risposta, giunta tramite canale social, di Gabriel non si era fatta di certo attendere.

Ma ora, all'indomani della chiusura del sipario della casa più spiata d'Italia, i due si sarebbero incontrati più volte tra Milano e Roma, secondo quanto riporta il settimanale Chi. In molti ipotizzano possa esserci qualcosa di più tra i due. Ma se Zorzi si dichiara single, un alone di mistero aleggia ancora sulla situazione sentimentale dell'attore de "L'Onore e il rispetto".

