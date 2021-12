Tommaso Zorzi, ladri in casa a Milano: «Mi hanno svaligiato l'appartamento», ecco cosa è stato rubato

Furto in casa di Tommaso Zorzi. L'appartamento del conduttore ex concorrente del Gf Vip è stato svaligiato dai ladri. A confermare la notizia lui stesso con un post su Instagram. "Considerata la fuga di notizie - ha scritto l'opinionista, al momento al lavoro nel programma Drag Race Italia - volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. A presto, Tommy". Ad essere stati rubati, mentre l'influencer era in vacanza, sarebbero stati soprattutto accessori firmati.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Gf Vip, Tommaso Zorzi aveva previsto tutto? La frase su Alex...

Gf Vip, Tommaso Zorzi aveva previsto tutto? La frase su Alex Belli detta un anno fa

Cosa è stato rubato

Tra le cose di valore rubate - secondo quanto riporta Dagospia - ci sarebbe anche la preziosa collezione di borsette Hermes e Birkin del 26enne. Davvero una brutta batosta per Tommaso Zorzi, il quale ha deciso di condividere con i suoi fan sui social media, scrivendo: “Avevo appena finito di dire che stava andando tutto da Dio”, sottolineando con amara ironia il suo stato d’animo dopo l’accaduto.