Gf Vip, Francesco Oppini a Tommaso Zorzi: «Tra noi un sentimento vero. Farò un passo indietro solo se me lo chiederai»

Francesco Oppini e l'emozionante discorso per Tommaso Zorzi: «Farò un passo indietro solo se me lo chiederai». L'influencer pietrificato. L'incontro tra i due, avvenuto durante la diretta del 7 dicembre, è stato un momento davvero toccante e puro.

Grazie a Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi innamorato di Francesco Oppini. Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, Zorzi ha incontrato Francesco: «Io credo che se uno vuole lottare per quello che prova, deve anche essere disposto a soffrire», ammette.

Tommaso può riabbraccire Francesco, ma solo attraverso un vetro e l'ormai famosa scatola degli abbracci. Francesco al di là del vetro gli fa un discorso molto emozionante e pieno d'amore: «Intanto ti faccio i complimenti perchè hai mantenuto la promessa e sabato ti sei divertito. Non aver paura di nulla perchè io ci sarò sempre, io sono fuori e ti aspetto a prescindere, un amico che cosa fa? Ti sta ancora più vicino a prescindere da tutto. L'amicizia è un sentimento d'amore e io ti appoggerò sempre, non pensare a cose strane, non c'è nulla di cui preoccuparsi e le persone al mio fianco e al tuo capiscono quello che c'è. Aspetterò il giorno che uscirai per andare a cena insieme, sei una persona sensibile e non voglio che tu ti faccia delle remore. Sono un tuo amico e ci sarò a prescindere, e se tu vuoi che io faccia un passo indietro per farti stare bene lo farò. Ma se cambi idea e il giorno dopo vuoi andre a mangiare una pizza io ci sarò. Io sono ancora qua e ci sarò sempre».

Zorzi sembra pietrificato, troppe emozioni in ballo. Tommaso abbraccia Francesco attraverso il vetro: «Io non avrei mai avuto il coraggio di dirtelo qui dentro e per salvaguardare il nostro rapporto. All'inizio non l'avevo capito, poi ho provato a tirare dritto, ma non era facile e in questo Cristiano è stato magistrale».

«Io non ho intenzione di fare passi indietro quando lui uscirà da qui - spiega Francesco - li farò solo se me lo chiederà lio»

