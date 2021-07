Tommaso Zorzi, il malessere e il selfie nel bagno (pubblico). Ira social: «Che schifo»

Lunedì 26 Luglio 2021, 07:27

Tommaso Zorzi e il selfie al bagno. Una foto che sta facendo indignare il web. «Il nuovo talento lanciato da Mediaset. Se la comunicazione è questa...», scrive un utente postando la foto dell'ex vincitore del Grande fratello vip ed opinionista Mediaset. Zorzi nelle sue storie su Instagram parla di una pizza che ha mangiato, del fatto che si è sentito poco bene (dia....ea) e alla fine si vedono i suoi piedi in quello che sembra un bagno pubblico.

Il nuovo talento lanciato da Mediaset. Se la comunicazione è questa... pic.twitter.com/7b8hxaAfPa — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 25, 2021

«Che finaccia, ma non mi sorprende, chissà cosa si inventerà per far parlare di sé», replica un altro utente su Twitter.Le risposte sono tutte di questo tenore. «Che schifo. Non l'ho mai sopportato né considerato un talento e mi sono preso pure gli insulti delle zorzine... Direi che, a questo punto, devo esserne orgoglioso...», scrive l'account Dennis.

«Se non li lancia Mediaset certi talenti chi li può lanciare!», risponde ancora Mirko.

