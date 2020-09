Gf Vip, Tommaso Zorzi con febbre a 39: portato via dalla casa in ambulanza

Tommaso Zorzi dopo la mezzanotte ha lasciato di nuovo la Casa del Grande Fratello Vip ed è stato portato dai medici di nuovo in ospedale perché aveva la febbre a 39. Ora c'è paura tra gli altri concorrenti della casa.

Ad annunciarlo, dopo diverse segnalazioni di utenti su Twitter, è stata Federica Panicucci in diretta a Mattino 5. Anche questa volta il malore non avrebbe nulla a che fare con il Covid, ma sarebbe causato da una forte sinusite che lo attanaglia dal suo primo ingresso. A poche ore dall’inizio del reality, Zorzi aveva già abbandonato la casa per un controllo e, sfogandosi con gli autori, aveva mostrato tutta la sua insofferenza: «Ho fatto 127 tamponi, piuttosto dimmi vai a casa!»

Ultimo aggiornamento: 14:44

