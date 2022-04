Tommaso Zorzi, maxi festa anni '90 per il compleanno: la dedica del fidanzato lo fa "crollare" davanti a tutti i vip presenti

Tommaso Zorzi, ieri sabato 2 aprile, ha compiuto 27 anni e ha festeggiato in grande. Un party organizzato dalla sua amica event planner Alessandra Grillo a tema anni '90. Super ospite della serata Ivana Spagna, che si è scatenata sul palco animando la festa. Nel noto locale milanese tantissimi i vip presenti e Tommaso in un completo fucsia al taglio della torta è scoppiato a piangere. Sulle note di “Your Simply The Best” di tina Turner, Zorzi ha voluto ringraziare tutti i presenti ma la voce era rotta dal pianto. «Grazie, non ho scritto un discorso ma se siete in questa sala è perché appartenete a un pezzettino della mia vita e tutti insieme fate il puzzle della mia vita». Così Zorzi che poco dopo è stato raggiunto sul palco da sua madre e dal fidanzato Tommaso Stanzani che gli ha dedicato il suo nuovo singolo "Origami" . «Tutto non mi fa più paura ci sei tu Siamo lo stesso origami», impossibile ora per l'influencer non crollare.

Tommaso Zorzi, compleanno anni '90 in lacrime

Radunato attorno a Tommaso quasi tutto il mondo dello spettacolo: dalle influencer Aurora Ramazzotti e Chiara Biasi, fino a molti dei suoi ex compagni nella Casa del Gf Vip. Scatenati in pista, sulle note di Britney Spears e dei Backsteet Boys, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Mariateresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, Sonia Lorenzin, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Ma non solo: anche la stilista Elisabetta Franchi si è buttata nelle danze. Presenti anche volti di Amici di Maria De Filippi: a parte Tommaso Stanzani (che non poteva certo mancare), ecco Leonardo La Macchia, Cosmary Fasanelli, Enula e Biondo.

Chi mancava

A godersi il party c'erano anche Giulia De Lellis e Marco Cartasegna. Chi invece ha dato forfait è stata Alba Parietti. Lo spiega lei direttamente sui social il motivo. Nel farlo ha sottolineato, grazie anche alla diffusione di un video risalente a un anno fa in cui si vedono Oppini e Tommaso divertirsi, che l’amicizia tra i due continua ad essere coltivata. «Questo video di un anno circa fa – ha scritto Alba Parietti -, mi ricorda un momento magico di un’amicizia meravigliosa che ancora oggi continua. Purtroppo stasera non sarò alla tua festa ma con il cuore sarò li . Auguri meraviglioso trasformista. Ti amo, poi ti odio, poi ti amo, perché sei tremendo ma unico».