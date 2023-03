Tom Sizemore morto, chi era: dalla tv a “Salvate il soldato Ryan” la vita e i film del'attore americano

Tom Sizemore, morto a 61 anni, ha spesso interpretato ruoli da duro in una lunga carriera iniziata negli anni '80: è conosciuto per film d'azione e di guerra, tra cui Salvate il soldato Ryan. Ma aveva all'attivo anche altri film importanti: Black Hawk Down, Passenger 57, Heat, True Romance, Natural Born Killers, Devil in a Blue Dress, The Relic e Strange Days. In tv, ha interpretato un ruolo importante nella terza stagione di China Beach andata in onda nel 1989 e nel 1990; ha recitato nel revival di Twin Peaks del 2017; ed è stato il protagonista del film per la Tv del 1999 Witness Protection, per il quale ha ottenuto una nomination ai Golden Globe.

Tom Sizemore è morto: addio all'attore di “Salvate il soldato Ryan”, aveva 61 anni

Nato a Detroit, aveva raccontato di essersi innamorato dei film da bambino quando sua madre, un'appassionata di cinema, aveva iniziato a portare lui e i suoi fratelli in un teatro locale. La sua mente è rimasta sbalordita quando ha visto per la prima volta Il mago di Oz.

Tom Sizemore has died after being taken off life support, his manager Charles Lago confirmed to Variety. The 61-year-old actor suffered a brain aneurysm on Feb. 18. https://t.co/UoJrmpIT11 pic.twitter.com/CrrIHbWKUJ — Variety (@Variety) March 4, 2023

«Quando abbiamo visto un film intitolato Beckett, con Peter O'Toole e Richard Burton, avrò avuto circa 11 o 12 anni, non ho capito molto il film ma ho capito che la relazione tra Burton e O'Toole era speciale, e sono entrato nel dramma», aveva spiegato nel maggio 2022. «E poi qualche anno dopo, quando avevo 14 anni, ho visto Taxi Driver. Ero così preso dal personaggio di Travis Bickle (interpretato da Robert De Niro) che volevo sapere, “Chi è il ragazzo che fa questo?” E ne sono diventato ossessionato. Ho visto quel film ogni settimana per, tipo, due mesi quando veniva proiettato al cinema. L'ho visto 11 settimane di fila. È stato allora che ho iniziato a pensare: «Qualunque cosa sia voglio farne parte, voglio farlo». E ho iniziato a capire come diventare un attore, e ho iniziato a fare i primi provini. Mia madre mi ha aiutato».