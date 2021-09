Tom Cruise torna single, è finita con la fidanzata segreta conosciuta sul set di Mission Impossible

Martedì 28 Settembre 2021, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 11:40

Tom Cruise è di nuovo single: secondo i media americani sarebbe finita con la fidanzata che nessuno sapeva avesse, Hailey Atwell. I due si sarebbero incontrati sul set dell'ultimo Mission Impossible, come racconta una foto sul profilo di lei nella quale i due, in effetti, sembrano abbastanza affiatati.

Fuori dal set però nessuno li ha mai visti insieme: una sola eccezione, lo scorso luglio a Wimbledon (facendo volare il gossip con sguardi complici e sorrisi vari). Secondo il Sun, Tom e Hailey avrebbero legato dal primo giorno delle riprese e sarebbero «diventati inseparabili». I due non hanno mai né confermato né smentito le voci, il che ovviamente non ha fatto altro che fomentare le dicerie su una presunta love story. A questo punto però, se stessero insieme o meno diventa poco rilevante: tra i due non c'è (più?) nulla.

Chi è Hailey Atwell

Classe 1982, londinese, Hailey ha debuttato alla Royal Shakespeare Company. Nominata ai Golden Globe per il suo ruolo nella serie tv I pilastri della terra, per cui viene candidata anche ai Golden Globe, ha interpretato la Peggy Carter di Captain America, il film che ha convinto Tom Cruise a scritturarla per il nuovo Mission Impossible.