Tiziano Ferro: «Non farò il passaporto italiano ai miei figli perché esclude mio marito Victor»

La sua felicità è tutta nell'amore dei suoi figli, Margherita e Andres, e del marito Victor. E poi c'è la musica, quella che ha fatto innamorare milioni di fan in tutto il mondo. Che non vedono l'ora di ascoltare il nuovo singolo "La vita splendida". Tiziano Ferro racconta la sua musica e la sua famiglia in un'intervista a Rolling Stone, nella quale pone l'accento su un problema che definisce «aberrante».

Tiziano Ferro diventa papà di 2 bimbi: ecco le prime foto di Margherita e Andres

«Nel 2019 ho iniziato un lungo percorso per avere Margherita e Andres, non è certo stata una passeggiata, non ti spiego per quale strada, ma la verità è che qualunque strada è faticosa”, dice il cantante. Negli Stati Uniti, dove l’artista vive col marito ormai da diversi anni, le coppie omogenitoriali non hanno le stesse difficoltà che incontrano invece in Italia. Per questo motivo, il cantautore non ha ancora dato il passaporto italiano ai suoi figli: «Oggi, se voglio far entrare i miei figli in Italia, so che avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro. Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché mio marito Victor Allen non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante. Al di là dell’essere d’accordo o meno, della morale, di un senso di colpa costruito a tavolino, ho sempre pensato che i miei diritti non tolgono nulla a quelli degli altri. Quando poi questa cosa prende una faccia, che è quella dei tuoi bimbi, è allora che ti ferisce. Per questo non gli ho ancora fatto il passaporto italiano anche se ne hanno diritto. Forse lo farò più avanti, o lo faranno loro. Tanto a farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo. So che, se vengo in tour, Victor può prendersi cura di loro… È una cosa che può sembrare stupida, e invece mi fa soffrire da morire».