Titanic, morto l'attore Lew Palter: nel film interpretò un antenato della moglie di Stockton Rush (il fondatore di OceanGate)

È morto all'età di 94 anni Lew Palter, attore famoso principalmente per aver fatto parte del cast di "Titanic". Nel film di James Cameron ha interpetato Isidor Straus, magnate del commercio e antenato di Wendy Rush, la moglie di quello Stockton Rush morto a bordo del sommergibile Titan e co-fondatore della OceanGate. È proprio grazie a questo legame che Rush ha cominciato a sviluppare quell'interesse per il leggendario transatlantico che lo ha spinto a creare una compagnia di esplorazioni. Isidor Straus morì sul Titanic insieme alla moglie Ida. Lew Palter ha preso parte a una delle scene più iconiche del film di Cameron, quella in cui Isidor e Ida Straus restano abbracciati su un letto mentre la nave cola a picco.

Sottomarino disperso, la moglie del pilota è la pronipote di una famosa coppia morta sul Titanic (e presente nel film). L'incredibile coincidenza

Chi è Wendy Rush

Wendy Rush è la pronipote di Isidor e Ida Straus, due passeggeri di prima classe che erano a bordo del Titanic quando affondò nel 1912.

La donna, nata Hollings Weil, ha sposato Stockton Rush nel 1986: è la direttrice delle comunicazioni di OceanGate ed è stata in tre spedizioni sul relitto del Titanic. Gli Straus erano tra i passeggeri più ricchi del Titanic. Isidor e suo fratello Nathan erano comproprietari del grande magazzino Macy's.

I superstiti del Titanic hanno ricordato di aver visto Isidor rifiutare un posto su una scialuppa di salvataggio fino a quando tutte le donne e i bambini non fossero saliti. Ida, sua moglie da 40 anni, si è rifiutata di partire senza il marito. I due sono stati visti abbracciati mentre la nave affondava. Una versione romanzata di questa scena è stata rappresentata nel film del 1997 di James Cameron, che mostra una coppia che si abbraccia a letto mentre l'acqua sale intorno a loro.

Wendy Rush discende da una delle figlie degli Straus, Minnie, che sposò il dottor Richard Weil nel 1905. Il loro figlio, Richard Weil Jr., in seguito ha lavorato come presidente di Macy's New York, e suo figlio, il dottor Richard Weil III, è il padre di Wendy Rush. Secondo gli archivi del New York Times, il corpo di Isidor è stato recuperato in mare circa due settimane dopo l'affondamento. I resti di Ida non furono mai trovati.