Tina Cipollari si sposa, l'ex marito Kikò Nalli non la prende bene. Ma lei lo liquida così

Tina Cipollari si sposa? Sembrerebbe proprio di sì. La vamp di Uomini e Donne pare faccia sul serio con il fidanzato Vincenzo Ferrara, noto ristoratore fiorentino. Archiviato il matrimonio con Kikò Nalli, dunque, vorrebbe tornare all’altare con il suo nuovo amore. Ma Kikò, a suo dire, non l’avrebbe presa bene…

Tina Cipollari in trasferta dal nuovo fidanzato: paparazzati insieme a Firenze



Lo riporta il sito Gossip e tv, che riprende un’intervista al magazine Sono. Tina avrebbe spiegato: «Vincenzo e io abbiamo parlato spesso del matrimonio. Ora devo preparare i miei figli a questo evento, soprattutto i più piccoli, Francesco e Gianluca, visto che Mattias ormai è abbastanza grande per capire».





E quando le è stata chiesta la reazione di Kikò alla notizia, avrebbe risposto così: «Chicco? Credo che l’idea che io mi risposi lo infastidisca, ma non al punto da impedire il mio matrimonio, anche perché lui lo sa che se voglio fare una cosa la faccio, a prescindere dal suo consenso».



Tina avrebbe fatto già conoscere il fidanzato ai suoi tre figli: «Li ho anche portati a Firenze a casa sua per presentarglielo. Tutti insieme abbiamo passato giorni molto belli».La vamp di Uomini e Donne avrebbe concluso l’intervista, riservando parole d’amore per il fidanzato: «È stato tutto inaspettato.Chicco e io eravamo già in crisi da diverso tempo. Avevo messo una pietra sopra all’amore. Negli ultimi 10 anni mi sono sentita mamma piuttosto che amante. Poi nella mia vita è entrato Vincenzo, che mi ha fatto riscoprire e provare emozioni che avevo quasi dimenticato».