Stati Uniti, star del basket femminile muore di tumore a 37 anni: i medici avevano detto che il male era in remissione

Lutto nel mondo del basket femminile per la morte di Tiffany Jackson a soli 37 anni a causa di un tumore al seno. Tiffany Jackson era una campionessa nel suo sport e dopo l'esordio nella squadra della sua università, in Texas, aveva giocato negli L.A. Sparks, New York Liberty e Tulsa Shock conquistando migliaia di fan in tutti gli States. Dal 2015 combatteva contro un tumore al seno (che le era stato diagnosticato al terzo stadio).

Gli esordi

Jackson era una vera star negli States. Diventata famosa con l'esordio nel campo da basket all'Università del Texas dal 2003 al 2007, era entrata nella WNBA diventando professionista. Dopo nove stagioni, era tornata alla sua università come assistente allenatore.

Il tumore

Nel 2015 però una diagnosi spezza il suo sogno proprio mentre è all'apice del successo e della carriera. I medici trovano infatti un tumore al seno, al terzo stadio. Dopo un primo trattamento nel maggio 2016 le hanno detto che la malattia era in remissione. A maggio 2018 invece si è ritirata ed è entrata a far parte dei Longhorns come assistente allenatore, ed è stata assunta come capo allenatore al Wiley College di Marshall, in Texas, ad aprile. Ma la malattia è tornata e oggi, 5 ottobre, è arrivata la triste notizia.

Il ricordo

Da questa mattina sono centinaia i messaggi di cordoglio provenienti dal mondo dello sport e non solo. L'allenatore di basket femminile del Texas Vic Schaefer ha salutato Jackson come "una delle più grandi giocatrici nella storia del basket femminile del Texas".

"Dai suoi giorni come giocatore per DFW Elite ai suoi giorni come giocatore all'Università del Texas, Tiffany ha significato così tanto per così tante persone in questo grande stato del Texas", ha affermato nella dichiarazione. “Ci mancherà moltissimo a così tanti. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia”.