Thiaw, età, vita privata e carriera. Chi è il difensore del Milan che sta conquistando il mondo del calcio

Malick Thiaw sta conquistando sempre di più il Milan ma anche la Serie A. Il difensore tedesco è considerato dagli addetti ai lavori come uno dei difensori potenzialmente più forti d'Europa e c'è anche chi ritiene che sia il miglior Under 21 europeo. Questa sera il giocatore nato nel 2001 affronterà a San Siro la Salernitana del neo allenatore Paulo Sosa.

La famiglia e gli inizi

Malick Thiaw è un calciatore tedesco, difensore del Milan e della nazionale Under-21 tedesca. E' nato a Düsseldorf l'8 agosto del 2001. La madre è finlandese, mentre il padre è senegalese. Thiaw ha iniziato la sua carriera quando aveva solo cinque anni, nel 2006 con TV Kalkum-Wittlaer. Ha trascorso tre anni della sua infanzia con il club e poi si è unito al Fortuna Dusseldorf nella stagione 2009-2010. Dopo aver giocato per i club Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach, il giovane giocatore tedesco, è entrato a far parte dell'accademia giovanile dello Schalke 04 nel 2015.



Il calcio gioca un ruolo importante nella famiglia del giocatore rossonero: il padre era portiere. Prima di passare alla difesa centrale, il giocatore ha iniziato come centrocampista centrale, una tendenza che ha mantenuto inserendosi talvolta a centrocampo.

Malick Thiaw vs Atalanta (H)



Oggi Malick gioca nella Germania Under 21. Dopo aver fatto parte della rosa, allora campioni d'Europa, nel girone degli Europei 2021, il neodifensore rossonero ha collezionato otto presenze nelle qualificazioni agli Europei 2023 , segnando anche contro Lettonia e San Marino. Prima di optare per la Germania, Thiaw ha avuto la possibilità di esordire con le giovanili della Finlandia, paese natale di sua madre: nel 2017 è stato convocato nell'Under 17 finlandese , declinando a favore della nazionale di suo proprio paese d'origine.





Malick alla fine si è affermato come difensore, ma il suo idolo è un (ex) grande centrocampista:, campione d'Europa nel 2009 con il Barcellona. In Germania, Thiaw è stato anche paragonato a due difensori colossali:, che hanno avuto una lunghissima carriera allo Schalke 04 prima di approdare al Liverpool nel 2016. Thiaw condivide anche il suo compleanno con il difensore dei Reds, l'8 agosto.



La carriera

All'inizio del 2020 viene promosso in prima squadra dal club di Gelsenkirchen e debutta fra i professionisti il 7 marzo seguente, subentrando a Jonjoe Kenny nei minuti finali dell'incontro di Bundesliga pareggiato 1-1 contro l'Hoffenheim.

Nel luglio dello stesso anno, rinnova il proprio contratto con la società fino al 2024. Nell'annata successiva ottiene maggior spazio nella prima squadra, anche per via delle difficoltà societarie. Il 30 ottobre 2020, segna il suo primo gol fra i professionisti, firmando il temporaneo vantaggio della sua squadra nella sfida di campionato contro lo Stoccarda, poi conclusasi sull'1-1.

Tuttavia, pur collezionando un totale di 22 presenze (di cui 19 in campionato e tre in coppa nazionale) e una rete, il difensore non riesce a evitare la retrocessione del club in 2. Bundesliga al termine della stagione.Nella stagione 2021-2022, si afferma definitivamente come titolare della retroguardia bianco-blu, aiutando lo Schalke a ottenere una nuova promozione in massima serie, con un totale di 32 presenze e due reti.

Milan Il 29 agosto 2022 viene acquistato dal Milan, con cui firma un contratto quinquennale, per una cifra corrispondente a circa 5 milioni di euro. Il 16 ottobre successivo, esordisce in maglia rossonera e in Serie A nella vittoriosa trasferta (1-2) contro il Verona. Dopo aver trovato poco spazio nella prima parte di stagione, si ritaglia uno spazio importante da febbraio in avanti, soprattutto con le due prestazioni contro il Tottenham negli ottavi di UEFA Champions League, annullando il centravanti inglese Harry Kane.