Terza dose vaccino, anche Mattarella ha ricevuto il "booster"

Il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto la terza dose del vaccino. Il capo dello Stato, informa il Quirinale, si è recato la scorsa settimana allo Spallanzani di Roma per la somministrazione.

Mattarella ha ricevuto la prima dose il 9 marzo 2021 quando si sono aperte le somministrazioni per la classe 1941. È diventata famosa l'immgine del presidente che stava seduto insieme ad altri anziani in attesa della dose, nella sala dedicata dello Spallanzani di Roma.

APPROFONDIMENTI POLITICA Mattarella: «Covid, no a rumorose posizioni... GREEN PASS Green pass, Brunello Cucinelli: «Vanno tutelati i... POLITICA Vaccini, Mattarella: «Serve subito equa distribuzione... SVEZIA Giorgio Parisi premiato con il Nobel della Fisica: «Ora...

Mattarella ha sempre speso parole di sostegno alla campagna vaccinale. Come quando a Pavia, lo scorso 5 settembre, ha detto che non si può invocare la libertà di non vaccinarsi. «Non si invochi la libertà per sottrarsi dalla vaccinazione, perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui», ha detto.

Per il capo dello Stato, chi pretende di non farlo, «con l'eccezione di chi non può per salute, e di svolgere una vita normale frequentando luoghi di lavoro o svago, costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà».