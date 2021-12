Terremoto a Milano, Chiara Ferragni e Fedez corsi in strada: «Mai sentita una scossa così forte»

«Non ho mai sentito una scossa così forte a Milano», Chiara Ferragni racconta su Instagram il terremoto di magnitudo 4.4 che questa mattina ha colpito Bergamo, ma che si è sentita in tutta la Lombardia. «Ero con Fedez - racconta - stavo per farmi un caffè ho sentito questa mega scossa, siamo corsi giù con il cane in braccio per le scale, i bimbi erano dai nonni. Un'ansia pazzesca».

I Ferragnez abitano nel quartiere di City Life al piano alto di un grattacielo dove la scossa si è avvertita in maniera più nitida. Il rapper ha pubblicato in una storia sul suo profilo le agenzie che riportano di molta gente scesa in strada: «Sta parlando di noi, siamo noi!» dice ironicamente.

