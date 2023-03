Teresa Cilia, l'ex tronista di Uomini e Donne in lacrime: «Il tumore all'utero mi ha tolto la possibilità di essere mamma»

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato su TikTok del tumore all'utero che l'ha colpita anni fa e delle conseguenze che ha generato. L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato: «Molti sanno che io ho avuto un tumore ma non sanno cosa mi ha lasciato». E poi: «Purtroppo c'è sata una brutta conseguenza, cioè che a causa di questo tumore io non potrò avere figli».

La storia di Teresa Cilia

Avere un figlio è il sogno di molte donne, ma a volte le cose non vanno come si vorrebbe. Il tumore è una malattia che comporta alle donne delle privazioni; infatti può rappresentare la possibilità di non poter diventare mamma. E l'ex tronista, Teresa Cilia, lo sa bene. «Avevo 24 anni quando ho scoperto di avere questo tumore. Ho dovuto tirar fuori una grande forza per affrontare questa situazione. Purtroppo, però questo tumore mi ha tolto la possibilità di essere mamma».

E poi ha aggiunto: «Anche in questo caso, con forza e coraggio ho scelto "la vita". Ho deciso quindi di abbandonare completamente l'idea di diventare mamma. Purtroppo è un argomento che fa male, ma questo video vuole dimostrare che nonostante tutto "io sono una donna fortunata"».

« Ho scelto la vita »

Teresa Cilia, in lacrime ha raccontato questo duro e lungo periodo, custodendo sempre una grande forza. «Si può essere mamma in altri mille modi. Io ho avuto la sfortuna di avere questa malattia e non è stata una passaggiata di salute», ha cofessato. E poi: «Questa malattia mi ha lasciato un segno. Ma non fa nulla... La vita deve andare avanti. Dentro di me oggi ho un uragano però rido sempre».