Uccide i due figli perché ossessionato dalla "teoria di Qanon": «Sarebbero diventati mostri»

Uccide i suoi figli e confessa di averlo fatto per motivazioni legate alle teorie del complotto di QAnon e degli illuminati: per paura che «diventassero mostri» a causa del loro «DNA di serpente». Matthew Taylor Coleman, 40enne dellla California, è accusato dell'omicidio dei suoi figli di 2 anni e 10 mesi consumatosi lunedì scorso in Messico.

«Ho dovuto ucciderli», la confessione

Matthew Taylor Coleman, proprietario di una scuola di surf a Santa Barbara in California, è stato accusato mercoledì di aver ucciso i suoi due bambini con una "pistola da pesca subacquea" in Messico. Secondo il documento del tribunale, l'uomo «credeva che i suoi figli sarebbero diventati mostri, quindi ha dovuto ucciderli».

Man says he killed his kids over QAnon conspiracy theories and "serpent DNA," fearing they'd become "monsters" https://t.co/26OWGCgw07 — CBS News (@CBSNews) August 12, 2021

Coleman ha portato i suoi figli di 2 anni e di 10 mesi a Rosarito, in Messico. La moglie ha riferito alla polizia di Santa Barbara che mentre si stavano preparando per andare in campeggio, suo marito è improvvisamente partito da solo con i bambini e il furgone di famiglia. La donna ha detto di non sapere dove stessero andando e che lui non aveva risposto ai suoi messaggi.

La mamma dei piccoli ha detto che non credeva che fossero in pericolo, che non aveva avuto problemi con Coleman e che «non avevano avuto alcun tipo di discussione» prima che se ne andasse. La CBS di Los Angels sostiene che Coleman ha detto agli agenti dell'FBI di aver messo sua figlia in una scatola durante il viaggio in Messico perché non aveva un seggiolino in auto. Coleman e i bambini si erano registrati in un hotel di Rosarito sabato, ma le riprese delle telecamere della zona li hanno mostrati partire prima dell'alba di lunedì. In quelle ore Coleman avrebbe ucciso i suoi figli sparando loro al petto con l'arma subacquea.

L'uomo è stato avvistato mentre tornava in hotel prima di lasciarlo definitivamente. Rintracciato grazie al suo telefono, è ora accusato anche di aver scaricato i corpi dei bambini in un fosso vicino a Rosarito. I due piccoli sono state trovati lunedì da un contadino in un ranch vicino a Rosarito in Baja California.

Coleman, detenuto al checkpoint di frontiera, «ha spiegato di essere stato illuminato dalle teorie del complotto di QAnon e degli Illuminati e che stava ricevendo visioni e segni che rivelavano che sua moglie, AC, possedeva DNA di serpente e lo aveva trasmesso ai suoi figli».

I vicini della famiglia a Santa Barbara hanno detto alla CBS LA di essere scioccati e che Coleman sembrava un buon padre di famiglia.