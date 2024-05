Teo Mammucari, in arrivo un nuovo programma su Rai 2 (grazie a Lucio Presta). E spunta anche l'idea Sanremo

Nuova vita per Teo Mammucari dopo l'addio, non senza qualche polemica, con Mediaset. Una vita in nuova Rai. E dopo aver ballando per Milly Carlucci e "aver partecipato (sempre grazie a Milly) - scrive Oggi - al suo ultimo show flop d’ascolti (Rai 1) L’ acchiappatalenti, l’ambizioso Teo si è affidato al potente agente Lucio Presta, orfano di Amadeus, per fare la sua scalata nel Servizio pubblico".

Il nuovo programma

E la scelta sembra aver pagato. Sempre secondo il settimanale diretto da Carlo Verdelli, Teo nella prossima stagione televisiva condurrà un programma tutto suo in prima serata su Rai 2. Ma le sorprese non sembrano essere finite qui per lui. Il suo agente sta lavorando anche per trovargli una sistemazione al prossimo Festival di Sanremo.