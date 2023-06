Temptation Island, Isabella e Manu: lo scoop sulla coppia. Sarà vero? La segnalazione

Martedì 27 Giugno 2023, 10:05

Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che ha già regalato ai telespettatori una serie di colpi di scena. Ma una coppia in particolare ha attirato l'attenzione e la curiosità del pubblico. Stiamo parlando di Isabella e Manu. Fidanzati da tre anni e mezzo, vivono entrambi a Milano ma in due zone diverse: lui in un quartiere popolare, lei in centro. A dividerli ci sono quindi differenze di status socio-economico oltre che dissidi interni alla coppia, dato che lui non si sente completamente accettato da lei. Tuttavia, in rete spunta uno scoop che sembra cambiare le carte in tavola. Quale sarà la verità su di loro?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Betti Soldati, Red Communications; music by Korben MKdB

