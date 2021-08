Temptation island, Alessio Tanoni e Natascia Zagato si sono lasciati: l'annuncio ufficiale

Venerdì 13 Agosto 2021, 14:34

​Alessio Tanoni e Natascia Zagato, concorrenti di Temptation Island, si sono lasciati ufficialmente. La coppia, che era uscita insieme dal reality condotto da Filippo Bisciglia ha deciso di separarsi. Durante una diretta con Ste Socionovo, altro partecipante al reality, Alessio ha raccontato di aver deciso di prendersi un periodo di pausa, dedicandosi in questo momento solo a se stesso.

La crisi tra Alessio e Natascia

Alessio e Natascia avevano dimostrato di essere in crisi già durante Temptation Island, e infatti, nonostante la riconciliazione avvenutà all'ultimo falò, i due non sono riusciti a superare i problemi della quotidianità. C'è ancora l'amore, c'è ancora il rispetto, ma un'incredibile incapacità di comprendersi sta minando seriamente la loro relazione.

La fine in un post

Molti fan avevano notato dei problemi all'interno della coppia anche perché in un post su Instagram Alessio, aveva scritto un laconico "The end", facendo intuire a tutti che molto probabilmente il commento fosse riferito alla fine del rapporto con la sua compagna.

«Nulla ti lega ad una persona quanto il poter essere te stesso!», scrive lei nel suo ultimo post Instagram in cui si mostra in compagnia di amiche.



