Teletubbies, che fine ha fatto Sun baby? Ecco la vita di Jess Smith oggi

Sun Baby dei Teletubbies, che fine ha fatto? Jess Smith ha abbandonato il mondo della tv. È diventata famosa come volto di Sun Baby nella serie televisiva per bambini Teletubbies, ma non ricorda nulla delle scene iconiche girate: le riprese non erano intensive e duravano mezza giornata. Oggi ha un aspetto molto diverso oggi, e pure un lavoro molto diverso. La tv per bambini appartiene decisamente al passato. Jess ora lavora nel settore della sicurezza.

Come diventò il popolare volto dei Teletubbies? Smith era stata scelta per il ruolo di Sun Baby dopo un incontro casuale in ospedale quando era piccola. Nel suo profilo social, c'è scritto che è un'attrice e ha impersonato Sun Baby dal 1997 fino al 2015.

Oggi Jess vive a Whitstable e adora stare in spiaggia. Parlando con il Daily Star, ha spiegato: «Ora lavoro per una società di sicurezza con sede a Medway, e gestisco la parte amministrativa». Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, Jess ha confermato che includono «viaggiare e vedere altre parti del mondo, prima di sistemarmi e mettere su famiglia».

Jess ha raccontato di essere stata individuata per il ruolo di Sun Baby in modo davvero casuale: «Mia madre mi aveva portato in ospedale per farmi pesare in tenera età». «Lo stesso giorno un produttore si era messo in contatto con l'ospedale chiedendo nomi di bambini sorridenti e allegri», ha aggiunto.

«Credo di aver partecipato a una mini audizione prima di essere scelta!». Era davvero molto piccola ed è difficile per lei ricrdarsi ogni passaggio prima dell' "assunzione". Jess continua a ricevere richieste di autografi, anche se ha confessato che è difficile per la gente riconoscerla perché ora ha un aspetto completamente diverso.

«Non vengo riconosciuta», ha detto, «ma una volta che sanno chi sono si accorgono subito della somiglianza», ha spiegato al Daily Star. Rimpiange di aver trovato la fama come Sun Baby? Neanche per sogno.

«Sono felice che i miei genitori mi abbiano proposto per questa esperienza», ha detto. «È diventata una parte così importante della mia vita e non vorrei che fosse diversamente», ha concluso.