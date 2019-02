Taylor Mega, «rissa con una donna in discoteca, interviene il rapper Tony Effe»

Taylor Mega e la presunta rissa in discoteca. Tornata dall'Isola dei Famosi, l'influencer friulana continua a far parlare di sé e questa volta per una presunta lite avvenuta in discoteca a Milano.



Come riporta Dagospia, l'accesa lite si sarebbe svolta al Fabrique, noto locale meneghino, durante il concerto della. Taylor Mega è fidanzata con, un membro del gruppo. E dietro le quinte sarebbe avvenuto l'incredibile. Sarebbe scoppiata unatra l'ex naufraga e la modella Chadia Rodriguez, fidanzata di Wayne Santana, un altro membro della band.

Dietro le quinte sarebbe scoppiato un putiferio e sarebbe perfino volato un cestino di pane. Poi sarebbe stato proprio Tony Effe a riportare la calma. Al momento l'influencer non avrebbe commentato l'episodio. Staremo a vedere.

