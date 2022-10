Tato Pedà premiato dal Ptr, organo mondiale di formazione del tennis

Il team manager Tato Pedà sarà premiato dal Ptr organo mondiale di formazione del tennis. Il Ptr, con oltre 16.000 insegnanti associati in 125 paesi del mondo, è accreditato come l’associazione mondiale degli insegnanti di tennis. Pedà è stato scelto per «aver svolto nel 2022 tantissime attività qualificate, tornei di interesse internazionali, simposi e corsi di formazione». Il circolo romano, in via San Gaggio 5 a Roma, traversa di via Salaria, si è distinto per l'organizzazione meticolosa post Covid di ogni dettaglio.

Tato Pedà (a sinistra) con Luciano Botti presidente Ptr italia