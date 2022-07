Taormina, tributo a Ennio Morricone: al Teatro Antico l'omaggio di Filippo Arlia il 2 agosto

Martedì 2 agosto ore 21,30 al Teatro antico di Taormina "Ennio Morricone Tribute"; un viaggio emozionante fra le celebri musiche del compositore italiano più famoso al mondo. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le musiche raffinate e semplici di Ennio Morricone sono un autentico vocabolario di suggestioni a volte liriche e a volte brillanti, ma sempre emozionanti. L'Orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro Lirico Siciliano omaggiano il grande compositore, con un concerto che proporrà alcune delle sue opere più celebri ed amate. A dirigere l’Orchestra Filarmonica della Calabria, sarà il maestro Filippo Arlia , accompagnato dal Coro Lirico Siciliano diretto da Francesco Costa

PROGRAMMA: 1. C'ERA UNA VOLTA IL WEST 2. PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ 3. CANONE INVERSO 4. LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO 5. MALENA 6. METTI UNA SERA A CENA 7. INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO 8. NUOVO CINEMA PARADISO – 10. IL MIO NOME È NESSUNO 11. GIU' LA TESTA 12. GLI INTOCCABILI 13. MISSION – GABRIEL'S OBOE 14. BAARIA 15. C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA 16. PER UN PUGNO DI DOLLARI 17. IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO 18. MISSION – ON EARTH.

