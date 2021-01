Tanya Roberts è morta: addio alla ex Bond Girl e star della serie tv Charlie's Angels: aveva 65 anni

Lutto a Hollywood. E' Tanya Roberts, attrice statunitense nota al pubblico per il ruolo di Julie Rogers nella quinta stagione della serie televisiva Charlie's Angels, per essere stata una Bond Girl accanto a Roger Moore in 007 - Bersaglio mobile nel 1985, e per Sheena, regina della giungla. Aveva 65 anni.

Tanya Roberts, the actress best known for playing a Bond girl in 'A View to a Kill' and Midge Pinciotti on 'That '70's Show,' has died. She was 65 https://t.co/jTAJ0jq1X4 pic.twitter.com/lLU58a1E36 — The Hollywood Reporter (@THR) January 4, 2021

Secondo quanto riportano i media americani, tra cui l'Hollywood Reporter, l'attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani, il 24 dicembre, venendo ricoverata al Cedar-Sinar Hospital di Los Angeles dove poi è morta domenica. Secondo i media Usa il decesso non sarebbe correlato al Covid-19.

Non è stata fornita alcuna causa di morte. Nata come Victoria Leigh Blum (New York, 15 ottobre 1955), Tanya è stata una modella prima di esordire al cinema nel 1975 con Un'ombra nel buio.

