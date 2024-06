Sven Goran Eriksson malattia, i timori di Nancy Dell'Olio: «Non risponde più ai messaggi, dicono che sia in clinica»

«Sapevo da mesi che Sven non stava bene, perché abbiamo sempre avuto un canale di comunicazione aperto, visto che abbiamo ancora delle situazioni finanziarie non completamente risolte a Londra, ma non mi avevano riferito la gravità della malattia. Sapevo che aveva avuto degli ictus, ma che si stava riprendendo». E' quanto ha raccontato Nancy Dell'Olio, 62 anni, ex compagna di Sven Goran Eriksson nell’intervista esclusiva rilasciata a Monica Setta per «Storie di Donne al bivio. Lo scorso gennaio l’ex allenatore della Lazio ha annunciato di avere un tumore al pancreas allo stadio terminale e che gli restava un anno di vita e per la donna è stato un colpo al cuore.

L'ultima telefonata con Sven

«Ho saputo che avesse così poco da vivere esattamente il giorno prima del comunicato stampa in cui ha detto che aveva una malattia terminale — ha continuato la Dell’Olio, che con Eriksson ha avuto una storia di dieci anni —.

Io continuo a non pensarlo, perché quando ci siamo sentiti al telefono, questo è stato a marzo, lui mi ha detto: ‘No, io veramente mi sento bene, non posso pensare che… Non voglio neanche pensare che…». Negli ultimi tempi però qualcosa dev’essere cambiato, perché le loro conversazioni si sono diradate. «È difficile parlargli al telefono — ha ammesso l’ex compagna —. Ultimamente vedo che non risponde ai messaggi e mi hanno detto che è in clinica a fare delle terapie. È molto triste».

La storia d'amore

Quando Eriksson era ct dell’Inghilterra, lui e Nancy erano la terza coppia più seguita del Regno Unito e i tabloid non davano loro tregua, arrivando persino a scrivere che fossero talmente passionali da fare sesso tutti i giorni. «In realtà siamo arrivati a farlo anche tre volte al giorno — ha chiosato Dell’Olio —. C’era una grandissima passione. Sono quelle passioni che probabilmente sono rare. Forse, se così non fosse stato, non avrei trovato la forza di lasciare mio marito». Durante la loro relazione l’ex allenatore svedese le ha donato molti gioielli preziosi, ma il regalo che lei avrebbe voluto più di tutti, non è mai arrivato. «Sven ha mancato di farmi il regalo per me più importante, che era quello di lasciare una casa che avevamo insieme, tutta a mio nome — ha concluso la Dell’Olio —. Così sono dovuta stare tre anni con gli avvocati per avere ciò che mi spettava. E questo mi ha ferita».