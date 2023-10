Suor Paola canta Baglioni e confessa: «Mia madre chiamò la Polizia per portarmi via dal convento»

Mercoledì 11 Ottobre 2023, 17:44

Nella puntata di oggi di “BellaMa’”, mercoledì 11 ottobre, Suor Paola ha rilasciato una toccante intervista a Pierluigi Diaco, incentrata sulla sua vita prima dei voti: «Mia madre era contro la mia vocazione e questa cosa mi ha fatto molto soffrire. Quando a 20 anni (all’epoca minorenne) ero in convento, ha chiamato la Polizia, perché diceva che le suore mi tenevano lì contro la mia volontà. Gli agenti provarono a prendermi con la forza, ma mi aggrappai al pomello della porta. In quel momento si convinsero e mi lasciarono». Durante la trasmissione, poi, Suor Paola si è anche divertita cantando “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni, con la giovanissima resident band del programma, gli Infieri, e poi accompagnata da Pierluigi Diaco alla chitarra ha intonato il canto di chiesa “Symbolum 77”. La puntata integrale di oggi di “BellaMa’”, come sempre, è disponibile su RaiPlay dalle ore 18. www.raiplay.it