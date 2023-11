Sul red carpet il principe William e Cate Blanchet

Martedì 7 Novembre 2023, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 13:23

Il principe William del Regno Unito ha incontrato il presidente Tharman Shanmugaratnam e il primo ministro Lee Hsien Loong a Singapore per discutere delle questioni legate al cambiamento climatico. Durante l'incontro, sono stati esplorati approcci innovativi per contrastare il "climate change" e affrontare la crescente crisi idrica globale. Tharman ha sottolineato l'importanza di creare ottimismo attraverso soluzioni implementate su scala globale. Singapore e il Regno Unito intensificheranno la loro collaborazione in questo ambito come parte del partenariato strategico avviato due mesi fa da Lee e dal primo ministro britannico Rishi Sunak. Il principe William rimarrà a Singapore per quattro giorni, intanto sul red carpet ha avuto modo di incrociare l'attrice Cate Blanchet. Entrambi hanno catalizzato l'attenzione dei fotografi.