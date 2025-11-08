La strega di Putin condannata a due anni per «insulto ai sentimenti religiosi», chi è Alyona Polyn

Ore 18 - Newsletter Il punto serale sulle notizie del giorno Iscriviti e ricevi le notizie via email

I riti magici in favore di Vladmir Putin non hanno avuto effetto sui giudici che hanno condannato Alyona Polyn, 45 anni, nota come la «strega del presidente russo» a due anni di carcere in Russia. Lo scrivono i media britannici.

Condannata la strega di Putin

Polyn, il cui vero nome è Elena Sulikova, organizzava rituali con altre 'streghe' per lanciare - a suo dire - incantesimi contro i nemici del Cremlino e «rafforzare Putin». Proprio questi riti però hanno fatto scattare la condanna con l'accusa di «estremismo e insulto ai sentimenti dei fedeli».

L'arresto di Polyn, avvenuto lo scorso anno, è stato effettuato dai servizi segreti russi.

Gli agenti hanno sequestrato diversi oggetti in suo possesso, tra cui pipistrelli mummificati, pugnali rituali, teschi e un altare.

Chi è la strega di Putin

La donna - autoproclamatasi maga di Putin - era diventata una celebrità negli ambienti esoterici di Mosca. Tanto che aveva fondato un gruppo di praticanti di magia cerimoniale, che chiamava “l’Impero delle Streghe”.

Il suo successo mediatico era arrivato dopo la parteipazione come concorrente al reality show "Bitva Ekstrasensov", la versione russa di America's Psychic Challenge. E aveva attirato l'attenzione di tutto il mondo nel 2019 per aver lanciato un incantesimo a sostegno di Putin.

Il processo

Secondo quanto riportato dalla Tass, durante l'udienza di giovedì Polyn ha dichiarato al giudice di essere ricercata dai servizi segreti ucraini, ma non ha fornito prove a sostegno di tale affermazione.

Durante il processo Polyn è crollata a terra durante una delle udienze, tra le proteste dei suoi sostenitori che chiedevano clemenza. Secondo la Tass, giovedì Polyn è stata colta da una crisi epilettica e ha sbattuto la testa contro le sbarre di metallo più volte all'interno della cella di detenzione dell'aula.