Stephen King e la ricetta "horror" del salmone al microonde. Social (e cuochi americani) in rivolta

«Cena: prendi un bel filetto di salmone al supermercato, non troppo grande. Condiscilo con olio d’oliva e succo di limone e avvolgilo nella carta da cucina. Cuocilo nel microonde per circa 3 minuti e mangialo. Magari aggiungici un’insalata». Firmato Stephen King. È questa la ricetta condivisa su Twitter da uno dei più celebri autori di letteratura fantastica, in particolare horror. E di horror, anche se culinario, anche questa volta si tratta. Il post di King è diventato immediatamente virale, scatenando polemiche di ogni sorta. «Questa è un'eccellente storia dell'orrore, ben fatto signore», ha scherzato un commentatore inorridito, mentre un altro ha ribattezzato la ricetta il «lavoro più spaventoso di sempre» di King.

Dinner: Get a nice salmon filet at the supermarket, not too big.

Put some olive oil and lemon juice on it.

Wrap it in damp paper towels.

Nuke it in the microwave for 3 minutes or so.

Eat it.

Maybe add a salad.

— Stephen King (@StephenKing) April 20, 2022