Stephen "twitch" Boss suicida a 40 anni, chi era il celebre artista musicale. L'amica Ellen DeGeneres: «Eri la mia famiglia»

Stephen "tWitch" Boss, il DJ di "Ellen DeGeneres Show" (uno dei più popolari talk show americani) e ballerino diventato famoso grazie a "So You Think You Can Dance", è morto suicida a 40 anni. La notizia è stata confermata dalla moglie, la collega ballerina Allison Holker Boss, in una dichiarazione alla CNN. L'uomo si è tolto la vita lo scorso lunedì notte in un albergo di Los Angeles con un colpo d'arma da fuoco.

La dinamica della morte è stata confermata dall'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles che ha pubblicato il rapporto sulla sua morte ieri mattina. Stephen Boss lascia la moglie e tre figli.

Stephen Boss: chi era il famoso dj americano

Boss è nato nel 1982 a Montgomery, in Alabama, Stati Uniti. Si è diplomato alla Lee High School di Montgomery nel 2000 e per poi continuare gli studi di danza, già intrapresi in tenerà età, presso il Southern Union State Community College, sempre in Alabama. Alcuni anni fa in un'intervista podcast aveva parlato della sua difficile infanzia caratterizzata dall'abbandono del padre e dai sacrifici della mamma per garantirgli un futuro.

La popolarità arriva nel 2008 grazie al talent "So You Think You Can Dance", format televisivo che segnato l'inizio della sua fama e per il quale in seguito sarebbe tornato in veste di giudice. Nel 2014 Ellen DeGeneres lo assume come DJ del suo popolare talk show un ruolo che ha ricoperto fino alla fine. Boss sembrava vivere una vita serena, per cui sono ancora sconosciute le cause del suo gesto. L'ultimo post, pubblicato alcuni giorni fa sulla sua pagina Instagram da oltre 3 milioni di follower, mostrava un video di Boss insieme alla moglie Allison Hoker, mentre ballavano allegri davanti a un albero di Natale.

Le parole toccanti di Ellen Degeneres

Non poteva mancare il saluto di Ellen Degeneres, collega ma soprattutto migliore amica di Stephen Boss, un rapporto estremamente saldo che andava ben oltre il posto di lavoro. Sulla sua pagina Twitter, la conduttrice ha pubblicato un post in cui saluta l'amico, scrive: «Ho il cuore spezzato. tWitch era puro amore e luce. Era la mia famiglia e gli volevo bene con tutto il cuore. Mi mancherà. Per favore, mandate il vostro amore e sostegno ad Allison e ai suoi meravigliosi figli: Weslie, Maddox e Zaia».

