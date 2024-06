Stefano Tacconi, oggi nuovo intervento a Torino. Il figlio: «Sarà un'operazione delicata». L'ex portiere: «Il mio calvario non è ancora finito»

Stefano Tacconi, 67 anni, oggi dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento alle Molinette di Torino. L'annuncio è arrivato da un post pubblicato dal figlio Andrea sui social: «Papà deve affrontare una nuova operazione delicata. Ma il suo spirito non cambia. Resta sempre un leone». L'ex giocatore della Juventus nell'aprile di due anni fa è stato colpito da ischemia cerebrale dalla quale si è ripreso solo dopo un lungo periodo di riabilitazione.

Stefano Tacconi con le stampelle a Verissimo: «Ho dovuto fare un'altra operazione». La moglie in lacrime: «Aveva le allucinazioni, vedeva serpenti»

L'intervento

In queste settimane è stato lo stesso Stefano Tacconi a preannunciare l'operazione, senza perdere ottimismo e fiducia: «Ora anche se sto meglio e sono tornato a camminare, il mio calvario non è ancora finito.

Le ultime visite che ho fatto hanno evidenziato dei coaguli di sangue, dei 'trombi', nelle gambe e nella vena aorta. Devono aprirmi e darmi una sistemata. Mi hanno promesso che poi sarò come nuovo».

L'aneurisma nel 2022

È un'altra tappa – questa di giovedì 13 giugno – nel lungo percorso toccato all'ex portiere della Juventus e della Nazionale dopo l'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma che lo ha colpito nell'aprile 2022. Dall'ospedale di Asti fu trasferito in quello di Alessandria, dove ha proseguito la riabilitazione fino al marzo 2023. Successivamente Tacconi è stato seguito in strutture di altre Regioni.

Dal malore ai progressi mostrati in tv

Tacconi si trovava ad Asti per un evento benefico, quando, nell’aprile 2022, un malore improvviso lo costrinse a lottare tra la vita e la morte. Sottoposto a più interventi e a un lungo e impegnativo percorso di riabilitazione tra l’ospedale di Alessandria e la struttura Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, lo scorso gennaio fu ospitato da Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5 ‘Verissimo‘, dove si presentò camminando senza l’ausilio delle stampelle.

L'amore della famiglia

Tacconi ha intrapreso un lungo iter riabilitativo per superare questa difficile prova: «Torniamo a casa. Questa volta tutti insieme» ha esultato su Instagram dopo l'uscita dall'ospedale. «Adesso finalmente cucino io. Così mangiate qualcosa di buono», ha poi promesso alla moglie Laura e ai suoi quattro figli. La fede, in particolare quella a Padre Pio, è stata uno dei fattori determinanti per il suo recupero, come ha rivelato la moglie Laura su Facebook: «La fede, sentirlo sempre vicino e sentire sempre dei segnali forti, è stato per noi davvero importantissimo. A San Giovanni abbiamo trovato veramente un mondo di emozioni, di aiuto, di forza da parte dei dottori con la scienza, da parte della fede con Padre Pio, di cui come sapete siamo molto devoti. Torniamo a Milano con tutto questo nel cuore. Torniamo a casa diversi. È stato un percorso che ci ha cambiato in un modo indelebile»