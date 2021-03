Tacconi choc a Domenica Live: «Ho rischiato la sedia a rotelle. La mia vita? L'ho sacrificata»

Il campione di calcio Stefano Tacconi ha quattro viti e un perno in acciacio nella spina dorsale, per sostituire uno dei dischi della colonna vertebrale, racconta così a Barbara D'Urso a Domenica Live: «Il professore purtroppo mi ha detto che dovevo operarmi, o rischiavo la sedia a rotelle. Ora sono abbastanza dritto, non potevo fare più le scale o portare i pesi. Poi ho avuto diversi choc, dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e Paolo Rossi».

Nonostante questo il campione non resiste e vuole tornare nel mondo del calcio, per allenare qualche squadra. La moglie Laura però è contraria, e capendo che probabilmente gli era stata offerta una panchina in qualche stato sperduto dell'Asia, ha deciso di scrivere diverse lettere, dove ha sottolineato che sicuramente comprende il suo stato d'animo ma di non lasciare lei e la famiglia per il calcio.

Tacconi: ho sacrificato la mia vita

La replica del campione a Domenica Live: «Con tutto quello che mi sta succedendo, e il lockdown, ho sacrificato la mia vita per dedicarmi alla famiglia, vorrei prendere i miei spazi. Vorrei andare due anni in Cina, per lavoro e non solo. Se fosse stata lei nei miei panni le avrei detto di si. Per me l'importante è avere una mia libertà. Voglio tornare a lavorare. Arrivati a una certa età pensi a quanto resta da vivere, quando arriverà il giorno del giudizio. Voglio sentirmi più libero. Mi manca stare un po' da solo, riprendermi mentalmente un po' di tranquillità».

Barbara D'Urso dalla parte della moglie, presente in studio: «Un discorso così un uomo lo può fare, una donna no. Mi lasceresti andare in Cina? Non credo proprio. Tutto è partito dal primo lockdown, che abbiamo fatto con mia suocera. Quattro cinque mesi insieme, dice che si è sentito oppresso. Non vorrei fosse una scusa per allontanarsi da me, non i figli».

Domanda diretta della D'Urso: «Ti piace qualcun altra?», Tacconi risponde: «Assolutamente no, basta donne, sono innamorato di mia moglie».

