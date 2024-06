Stefano Tacconi operato per un’ischemia arteriosa: l’intervento durato 5 ore a Torino. «Trasferito in rianimazione»

Apprensione per Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus è ricoverato all'ospedale Molinette di Torino per un grave quadro di ischemia arteriosa dell’arto inferiore destro, a causa di arteriopatia diffusa aorto iliaco femorale (ostruzione arteriosa da aorta a femore), non in relazione alla pregressa patologia.

Tacconi, l'intervento è riuscito

«È stato eseguito un delicato intervento innovativo di circa cinque ore che ha comportato una ricanalizzazione endovascolare estrema aorto iliaca e ricostruzione chirurgica della arteria femorale» si legge nel bollettino dell’ospedale. «L’intervento è tecnicamente riuscito con attuale buon esito clinico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'operazione è stata eseguito dal professor Fabio Verzini, e dai dottori Gianni Barile e Matteo Ripepi, dell'équipe di Chirurgia vascolare universitaria; con i dottori Denis Rossato e Andrea Di Scalzi della Radiologia interventistica; coadiuvati dall'anestesista Chiara Melchiorri. Tacconi è sveglio lucido e asintomatico, ed è stato trasferito nella Rianimazione ospedaliera diretta dal dottor Roberto Balagna. Lo scorso marzo l’ex numero 1 bianconero è stato dimesso dall’ospedale di Alessandria dopo 11 mesi a causa di una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma.