Stefano Puzzer licenziato, niente reintegro per l'ex portuale leader dei No Green Pass

Stefano Puzzer, l'ex portuale triestino leader del movimento No green pass prima a livello locale e poi nazionale, non sarà reintegrato al lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Trieste con una sentenza che, in appello, ha confermato la decisione della magistratura di primo grado, non accogliendo il ricorso contro il licenziamento.

Stefano Puzzer, il leader dei No Green Pass

Puzzer ha atteso a Roma dove si trova da alcuni giorni, la sentenza e dove sta manifestando come uomo-sandwich con un cartello sul quale ha scritto «licenziato per non aver usato il ricatto del green pass».

«Non mi fermo qui - ha annunciato raggiunto telefonicamente subito dopo la sentenza - andrò in Cassazione, mi aspetto che prima o poi giustizia venga fatta».

Il licenziamento

Puzzer era stato licenziato dall'Agenzia Lavoro Portuale di Trieste il 16 aprile 2022 dopo essersi autosospeso per alcuni mesi rifiutando di mostrare il Green pass per entrare al lavoro.