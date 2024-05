Stefano De Martino in barca con una nuova fiamma? Ecco chi è Martina De Carlo

Ma chi è quella misteriosa ragazza al fianco di Stefano De Martino? Una nuova fiamma? Il settimanale Chi svela il suo nome: Martina De Carlo. Una ragazza che lo scapolo d'oro avrebbe conosciuto nella gita in barca con alcuni amici al largo della costiera amalfitana qualche giorno fa. Nella paparazzata del settimanale diretto da Alfonso Signorini si vede abbastanza per capire che tra i due c'è un particolare feeling. Ma non montiamo ancora nessun caso, nessuna love story. È presto per farlo, dall'altra parte siamo solo all'inizio delle vacanze.

Il weekend in barca

La sua estate insomma è appena cominciata e Martina, che non fa parte del mondo dello spettacolo, è solo una nuova conoscenza, una nuova amica.

Una delle tante che Stefano farà in vacanza. Vacanze naturalmente che passerà anche con suo figlio Santiago. Dove non si sa ancora ma certamente in mezzo al mare come piace a lui. Ma nella testa di De Martino c'è anche il lavoro. E le continue telefonate che continua a ricevere anche nel suo giorno libero lo dimostrano.

Il prossimo conduttore di "Affari Tuoi" sembra essere pronto per una nuova stagione di successi dopo "Stasera tutto è possibile". Stefano De Martino ha appena rinnovato il suo contratto con la Rai e viene considerato dai piani alti di Viale Mazzini l’erede di Amadeus. E tra i piani, non solo di Stefano, c'è anche la conduzione del Festival di Sanremo. Ma senza fretta. La sua scalata è appena cominciata dopo anni di gavetta...