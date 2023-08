Stefano De Martino e Belen: retroscena sulla coppia. Lui paparazzato e gli amici svelano tutto

Giovedì 24 Agosto 2023, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 12:49

Emergono nuovi dettagli sul rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che è nuovamente giunto al termine. Secondo le voci che circolano da oltre un mese, tra il conduttore di Bar Stella e la show girl argentina non vi è più alcun legame, a parte quello riguardante il figlio Santiago. Ma come si è arrivati a questa situazione? Qual è la verità sulla fine della loro storia d'amore fatta di tanti "lascia e prendi"? E, soprattutto, è vero che sia Stefano che Belen hanno già dei nuovi partner? Andiamo a scoprire insieme qual è la situazione su quella che ormai è una “ex coppia”. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Belen Rodriguez e l'addio a Stefano De Martino? La mamma Veronica sbotta e commenta così la scelta della figlia