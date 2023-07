Stefano De Martino e Belen, l'ultimo gesto social spiazza i fan

Venerdì 21 Luglio 2023, 10:23

In questa estate torrida, sembra che la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia diventata l'argomento più scottante. Infatti, sembrano giungere segnali di conferma da parte dell'ex ballerino di Amici, svelando così quel qualcosa che entrambi avevano mantenuto fino ad ora con discrezione ma che ormai sembra sappiano proprio tutti. Per l’appunto, Stefano ha recentemente compiuto un gesto che sembra lasciar intendere che la loro relazione sia giunta al termine per l'ennesima volta. Ma cosa avrà mai fatto? E perché ormai sono tutti sicuri che tra lui e la conduttrice tv argentina sia proprio finita? Andiamo a scoprirlo insieme.