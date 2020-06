Stefano De Martino e il presunto flirt con la ballerina: Mariarosaria Leone rompe il silenzio su Instagram

Tra Stefano De Martino e Mariarosaria Leone nessun flirt. Per l’ex di Belen Rodriguez oggi single, negli scorsi giorni è circolata sulla rete la notizia di una sua preseunta liaison con Mariarosaria Leone, ex ballerina (quattro edizioni fa) di “Made in sud”, programma condotto proprio da Stefano.

Stefano De Martino stuzzicato a Made in Sud sul gossip: «Ti piacciono le conduttrici vecchiotte?» Lui risponde così

Il gossip voleva che l’ex ballerino di “Amici” fosse conteso fra lei e un’altra pretendente ma, dopo la smentita di De Martino, arriva quella della diretta interessata. Dalle stories del suo account Instagram infatti ha sottolineato con un post che non esiste nessun interessamento o love story: “Sta girando questa notizia – ha scrito sul social - da un paio di giorni di una mia presunta relazione con Stefano De Martino. Volevo smentire tutto.



Cosa si fa per un po' di like e notorietà... ah questi “giornalisti”. Non è giusto diffamare così. Io non ho mai avuto nessun tipo di rapporto con questa persona. Sono anni che ho lasciato il mondo della televisione e dedico la mia vita alla mia famiglia. Vi prego di segnalare qualsiasi notizia in merito”.



E sui flirt anche Stefano, a modo suo, ha detto quello che pensava. Stuzzicato da un collega a riguardo ha scritto: “Sono fake news, non devi leggere il web”.

