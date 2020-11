Emanuela Folliero choc su Stefano D'Orazio: « Dopo 12 anni è successo il giorno prima della morte»

Emanuela Folliero è stata la fidanzata di Stefano D’Orazio , voce e flauto traverso dei Pooh dal 1971 al 2009, morto qualche giorno fa a 72 anni. La Folliero è stata intervistata dal Corriere della Sera e ha raccontato un episodio piuttosto singolare. «Ho saputo della sua morte (di D'Orazio, ndr) da una telefonata di un amico, ma la cosa incredibile è stato il giorno prima». E spiega: «Stavo sistemando un armadio e ho trovato una scatoletta con dentro regalino del battesimo di mio figlio, tra cui una catenina con un ciondolo con i segni zodiacali e scritto ‘ad Andrea, tuo Stefano’. Una catenina che non vedevo da 12 anni. Ho avuto un brivido. Pure mio marito che è super razionale è rimasto colpito dalla coincidenza della catenina e l’abbiamo appesa in cucina. Certo è tutto così strano, che ancora non ci credo», ha detto l'attrice e conduttrice televisiva.

E ancora. «A Stefano piaceva tanto mio figlio Andrea. Pure mio marito che è un super razionale è rimasto colpito dalla coincidenza della catenina e l’abbiamo appesa in cucina. Certo è tutto così strano, che ancora non ci credo», continua la Folliero.

Infine Emanuela ha rivolto parole gentili alla moglie di D'Orazio: «Io già le volevo bene prima, adesso ancora di più. Questo filo tra noi non si spezzerà mai. Noi abbiamo conosciuto Titti e non era solo la moglie di D’Orazio. Non sarà difficile starle vicina se lei lo vorrà, rispettando il suo dolore immenso. Titti è persona di cuore e sa chi le vuole bene davvero».

Profonda tristezza per la scomparsa di Stefano D’Orazio, musicista e storico batterista dei Pooh. Roma piange la scomparsa di un altro dei suoi artisti. Siamo vicini alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 7, 2020

