Stefania Marchionna fa esultare due volte i tifosi dell'Inter, pioggia di "like" per lo scatto social dell'infuencer: «Ci porti fortuna»

l'Inter ha vinto la Supercoppa Italiana battendo la Juventus all'ultimo respiro di un match durissimo. Il gol di Sanchez, arrivato pochi secondi prima dei calci di rigore, ha fatto impazzire i tifosi. A farli applaudire per la seconda volta poi ci ha pensato Stefania Marchionna, influencer e attrice nerazzurra, che ha postato uno scatto sul suo profilo social per festeggiare la vittoria: «Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento , ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita» ha scritto.

Stefania Marchionna esulta per la vittoria dell'Inter

Tantissimi i "like" dei tifosi interisti e non, che hanno poi commentato la foto di Stefania. «Ci porti fortuna» si legge in un commento. «Nerazzurra e bella, sei la perfezione» gli scrive un altro tifoso. Lei, con quasi 500mila follower su Instagram, pubblica spesso foto e Stories con riferimenti alla passione per l'Inter, squadra che tifa da quando era bambina. Stefania Marchionna è spesso ospite a "Tiki Taka", programma di approfondimento calcistico in onda su Italia 1, condotto da Piero Chiambretti.

Chi è Stefania Marchionna

Stefania Marchionna è nata a Mola di Bari il 22 luglio 1992. E' un'attrice e influencer. Su Instagram vanta un quasi 500 mila follower. Nel 2014 si è trasferita a Roma e ha intrapreso la strada della recitazione, la sua più grande passione. E' laureata in Economia.