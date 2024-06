Stefania Craxi, chi è la figlia di Bettino: la morte del padre, i due matrimoni, i figli e l'esordio in tv

Stefania Craxi, 63 anni, è la figlia di Bettino, storico leader del Partito socialista italiano ed ex Presidente del consiglio. In tutti questi anni si è sempre spesa per tutelare la figura del padre Bettino tanto da aver dato vita alla Fondazione Craxi.

Il lavoro in tv

Stefania Craxi è nata a Milano il 25 ottobre 1960. Conosciuta soprattutto per essere la figlia del Presidente del Consiglio e segretario del PSI Bettino Craxi e sorella maggiore di Bobo. Nel nel 1985 è diventata segretaria di produzione per il programma “Viva le donne” e per “Miss Italia”. Nel 1986 ha fondato la Italiana Produzioni Audiovisive, oggi chiamata Endemol. Dopo la morte del padre, avvenuta nel 2000, ha lasciato la carriera televisiva e dato vita alla Fondazione Craxi.

La politica

Dal punto di vista politico, Stefania Craxi dopo essere stata deputata dal 2006 al 2013 per Forza Italia, sempre con gli azzurri è stata eletta poi senatrice alle ultime elezioni politiche del 2018. Il 18 maggio 2022, è stata poi nominata presidente della commissione Esteri al Senato in sostituzione del pentastellato Vito Petrocelli.

I due matrimoni

La Craxi si è sposata due volte.

La morte del padre

Prima con l’imprenditore Renato Neri, da cui ha avuto un figlio Federico (1987). Successivamente, si è sposata con Marco Bassetti, ex presidente e amministratore di Endemol ora alla guida di Banijay, da cui ha avuto le figlie Benedetta e Anita (1991), stilista e designer a Milano.

In una intervista del 2020 a Domenica In con Maria Venier, Stefania Craxi si è lasciata andare a confidenze su suo padre, Bettino Craxi e la sua scomparsa nel 2000. «Era un uomo che aveva una curiosità impressionante verso l’altro, lui era curioso dell’umanità, delle debolezze dell’umanità - ha raccontato la figlia - Mi fa molto arrabbiare quando sento dire che bisogna discutere di Craxi e riflettere. Su di lui oggi si sa tutto, si sa tutto anche la sua vita personale”. E ricordando la sua morte in esilio a Hammamet, in Tunisia, ha detto: «A pochi minuti dalla morte sono stati offerti i funerali di Stato con grande ipocrisia, ma da questa politica io aspetto risposte, io l’ho visto morire».