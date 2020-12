The Kolors, Stash è diventato papà: «È nata Grace, non ci sono parole per raccontare quanto siamo felici»

Stash (The Kolors) è diventato papà: ad annunciarlo è lui stesso in una diretta su Instagram. È nata Grace, figlia che il cantante ha avuto dalla relazione con Giulia Belmonte. Stash, che vanta oltre un milione di followers su Instagram, ha commentato la notizia con un breve post: «È appena nata Grace... e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora... Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!»

La notizia ovviamente era attesa da diversi giorni: lo stesso Stash aggiornava costantemente i suoi fan su Instagram. L'ultima diretta risaliva infatti a cinque giorni fa, e il chitarrista si era fatto riprendere intento a dedicare un assolo di chitarra sulle note di Santa Claus Is Coming To Town alla piccola Grace, commentando: «Mi sa che questa è l'ultima che sentirai da lì dentro». Qualche minuto dopo la diretta spopolava già sul web.

