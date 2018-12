Le due star degli anni '80 e '90 assolutamente irriconoscibili: la foto virale sui social

Ultimo aggiornamento: 6 Dicembre, 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cavallo tra gli anni '80 e '90 erano diventati vere e proprienei loro campi, ma il tempo passa anche per loro. Ha sconvolto parecchi utenti, sui social, una foto diventata virale, che ritrae i leggendariinsieme ad un incontro di boxe allo Staples Center di Los Angeles. I fan che erano riusciti a riconoscerli (va detto che non è un'impresa facile), infatti, hanno deciso di postare dei selfie insieme a loro, facendo improvvisamente sentire più vecchi tutti quei ragazzi cresciuti negli anni '90.Il cantante e frontman dei, insieme all'attore protagonista di film come 9 settimane e ½, avevano deciso di assistere ad un incontro di uno dei loro sport preferiti. Il problema, però, è che rispetto ai giorni migliori i due, un tempodi fama mondiale, oggi sono decisamente. I fan, sui social, si sono detti sconvolti: «Questo fa molto male ai nostri anni '90». E c'è anche chi, senza pietà, commenta così: «Sono identici alle mie zie».La foto è diventata virale su tutti i social network, dopo che era stata diffusa per la prima volta su Twitter. I fan restano sconvolti, ma l'anagrafe non mente:oggi ha 56 anni,ne ha dieci in più e una vita di eccessi, anche per quanto riguarda la chirurgia estetica, si fa sentire.