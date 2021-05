Stanley Tucci riceve laurea honoris causa dall'American University of Rome: «Sarò presto in Italia»

Cappello, toga e cappuccio. Stanley Tucci si laurea all’American University of Rome (AUR). L'attore, scrittore e produttore cinematografico americano di origini italiane, noto per i suoi ruoli in Il Diavolo Veste Prada, The Hunger Games, L’Onore dei Prizzi, Amabili Resti, ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università americana. La premiazione è avvenuta online, ma Tucci tornerà in Italia nel 2021 per produrre la seconda parte del programma Stanley Tucci: Discovering Italy.

Nel corso dell'assegnazione, Tucci ha parlato a un pubblico internazionale di studenti dell’AUR della sua infanzia a Firenze, del suo amore incondizionato per l'Italia e per tutto ciò che è italiano. «Poter visitare un Paese così ricco di storia come l’Italia dovrebbe essere un requisito fondamentale per tutti gli studenti, indipendentemente dalla materia che hanno scelto di approfondire – ha dichiarato venerdì scorso Tucci in collegamento video dalla sua casa di Londra –. Sono così entusiasta che tutti voi abbiate avuto l'opportunità di studiare in questa prestigiosa università, e in un Paese così straordinariamente bello ed influente».

